فقدان 333 طالبًا بعد هجوم على مدرسة فى نيجيريا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، اليوم الإثنين، عن حاكم كاتسينا، أمينو بيلو ماسارى: "وفقاً للبيانات المتاحة، لا نزال نبحث عن 333 طالباً فى الغابة أو من خلال آبائهم لتحديد العدد الحقيقى للمخطوفين".
وأشار إلى أنه لا يزال مصير الأطفال مجهولاً، حيث تخشى السلطات تعرض بعضهم للاختطاف، لكن قد يكون آخرون لجأوا إلى الاختباء فى الغابات أو فى منازلهم أو عادوا إلى البلدات المجاورة بعد الفرار من الهجوم، مضيفًا أن المدرسة كان فيها 839 طالبًا وقت الهجوم.
وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، قال الحاكم فى وقت متأخر أمس الأحد: "نتطلع لتحديد العدد الدقيق للطلاب المختطفين والمفقودين، ولم تتصل بنا أى جماعة أو حركة، ولم يطلب منا أحد أى مطالب حتى الآن".
وحسب حاكم الولاية، فإن الجناة المحتملين يتمركزون فى منطقة غابات زانجو باولا فى كانكارا، حيث سيواجهون الجيش النيجيرى.
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