إيران : 251 وفاة و7501 إصابة يومية بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أكدت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لارى، ارتفاع حصيلة الإصابات بوباء كورونا فى إيران إلى 1.115 مليون إصابة مؤكدة، كما بلغت حصيلة الوفيات بسبب الجائحة 52.447 وفاة.

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