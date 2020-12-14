إصابة 26 جنرالاً فى جيش نيجيريا بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، تم إجراء الاختبارات بعد وفاة الجنرال جون إيرفين، فى المؤتمر السنوى لرئاسة أركان الجيش فى 2020 بمدينة أبوجا فى الأسبوع الماضى.

وقال بيان للجيش، إن "رئيس أركان الجيش بتوجيه جميع المشاركين فى المؤتمر إلى العزل الذاتى"، لافتًا إلى أنه حتى أمس الأحد، خضع 417 شخصًا لفحوصات، وثبتت إصابة 26 منهم.

وأشارت الوكالة إلى ما شهدته نيجيريا من ارتفاع فى الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة، ما أثار مخاوف من اندلاع موجة ثانية من الوباء.

وسجلت نيجيريا، وهى أكثر دولة فى إفريقيا سكانًا بـ200 مليون نسمة، نحو 3820 إصابة جديدة فى الأسبوع الماضى، كما أسفر الفيروس حتى الآن عن إصابة 73.175 شخصًا بفيروس كورونا، بينهم 1197 وفاة.