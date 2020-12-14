وزير الخارجية الروسي: حجم التبادل التجاري مع الإمارات ارتفع بنسبة 60%

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن حجم التبادل التجاري بين بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة ارتفع بنسبة 60 % في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2020 .

وقال لافروف - خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زيد آل نهيان، اليوم /الإثنين/: "نقوم بعمل جيد للغاية في المجال الاقتصادي، ففي الأشهر التسعة الأولى من هذا العام ارتفع حجم التبادل التجاري بيننا بأكثر من 60 %، وتجاوز ملياري دولار".

وكانت روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة توصلتا لاتفاق حول التعاون وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية، حيث وصل حجم التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 3.7 مليار دولار أميركي في عام 2019.