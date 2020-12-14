لأول مرة منذ 8 أشهر.. السعودية تسجل أقل حصيلة يومية بإصابات كورونا

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، انخفاضا كبيرا في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة، في مؤتمر صحفي بشأن مستجدات فيروس كورونا اليوم الاثنين، عن تسجيل 125 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) مقارنة بـ139 إصابة في اليوم السابق؛ وذلك لأول مرة منذ 8 أشهر.

وبذلك، يصبح إجمالي عدد الإصابات التي سجلتها الممكلة منذ تفشي الفيروس في البلاد 360013 حالة .

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 243 حالة شفاء جديدة ليصبح إجمالي عدد المتعافين الفيروس 350792 حالة.

وأكدت الصحة السعودية تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6059 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3162 والحالات الحرجة 493 حالة.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية قد أعلن، أمس الأحد، تراجع وانحسار حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة.

وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي نقلته قناة "العربية"، أن هناك أخبارا إيجابية عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، معربًا عن ثقته بهيئة الغذاء والدواء السعودية بشأن لقاحات كورونا.

وأوضح أن الخطوات التي اتخذتها المملكة في اعتماد اللقاح، هي الخطوات الرسمية التي تتبعها هيئة الغذاء والدواء السعودية في اعتماد اللقاح، وهي من الهيئات المرموقة على المستوى العالمي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت وزارة الصحة السعودية، أنه سيتم استقبال لقاح كورونا الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتة إلى أن البدء بتطعيم لقاح شركة فايزر قبل نهاية عام 2020.