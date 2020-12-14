روحاني: إيران تمر بأشد الأيام صعوبة

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الاثنين، أن الحكومة أوفت بكل الوعود التي قطعتها للشعب الإيراني خلال رئاسته في السنوات السبع الماضية، مشيرا إلى أن البلاد تمر بأشد الأيام صعوبة جراء فيروس كورونا.

وارتفع عدد الاصابات بفیروس کورونا في إيران، لغایة ظهر الیوم الاثنین، إلى ملیون و 115 الفا و770 شخصا، بعد تسجيل 7501 إصابة جديدة، و بوفاة 251 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 52 الفا و447 شخصا.

وأوضح روحاني، خلال مؤتمر صحفي، ان ايران ستقف امام كل الضغوط وستعود إلى التزاماتها اذا عاد الطرف الاخر لتعهداته بموجب الاتفاق النووي.

وأشار روحاني إلى أن الحكومة سجلت أقل إيرادات نفطية في 2014 ، وأضاف: خلال السنوات السبع الماضية، كان للبلاد أفضل الظروف من حيث الحد من التضخم في السنوات الثلاث 2015 و 2016 و 2017. في هذه السنوات السبع ، نحن لقد أوفت بكل وعد قطعناه على الشعب".

وفي سياق اخر، قالت متحدثة باسم وزارة الصحة والتعليم الطبي إنه "إذا كانت نتائج التجربة السريرية للقاح كورونا الإيراني إيجابية في ديسمبر الحالي، فمن المتوقع أن يبدأ الحقن والاستخدام العام للقاح في يوليو المقبل".