بعد إعدام الصحفي روح الله زام.. الاتحاد الأوروبي يقاطع المنتدى الاقتصادي بطهران

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عن إدانته الشديدة لتنفيذ إيران حكم الإعدام بحق الصحفي "روح الله زم".

كما أعلنت الدول الأوروبية مقاطعتها اجتماعات المنتدى الاقتصادي بطهران احتجاجا على إعدام "روح الله".

وقالت فرنسا، أمس الأحد، إن سفيرها في إيران لن يشارك في منتدى أعمال عبر الإنترنت في طهران هذا الأسبوع في خلاف متزايد بين إيران والدول الأوروبية بشأن إعدام الصحفي الإيراني المعارض روح الله زم.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية على تويتر إن مبعوثين آخرين من ألمانيا والنمسا وإيطاليا ألغوا أيضا مشاركتهم في الحدث المقرر انعقاده اليوم 14 ديسمبر.

وفي بيان منفصل، أعلن منظمو منتدى الأعمال الأوروبي الإيراني في وقت لاحق تأجيل الحدث.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت في وقت سابق مبعوثي فرنسا وألمانيا، والرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، للاحتجاج على انتقادات فرنسا والاتحاد الأوروبي لتنفيذ حكم الإعدام بحق الصحفي، يوم السبت.

ووصفت فرنسا إعدام زام بأنه "بربري وغير مقبول" وقالت إنه يتعارض مع التزامات إيران الدولية.

وأدين زام، 47 عامًا ، في إيران بإثارة المعارضة خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2017 وتم شنقه يوم السبت بعد أن أيدت المحكمة العليا الإيرانية حكمًا بالإعدام ضده. في يونيو، أدين بتهمة 'الفساد في الأرض'.

وكان الصحفي يعيش في المنفى بفرنسا، وورد أنه اختطف بعد سفره إلى العراق العام الماضي قبل نقله إلى إيران.