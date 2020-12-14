البحرين: قطر تستهدف مواطنينا في أرزاقهم وسنتصدى لاستفزار خفر سواحلها

أعربت وزارة الداخلية البحرينية، عن رفضها التام لسلوك خفر السواحل القطري تجاه نظيره البحريني.
وقالت الوزارة إن شرطة الخفر احتوت موقفا مسلحا مع خفر السواحل القطري في عرض البحر، وذلك من خلال تواجد القوة اللازمة لضبطه في الوقت والمكان المطلوب.
وأوضحت الوزارة أن موقف خفر السواحل القطري امتداد لسلوك الدوحة الذي يستهدف البحرينيين، مؤكدة أن قطر تستهدف المواطنين وتضيق على أرزاقهم.
وحملت وزارة الداخلية، الجانب القطري المسؤولية القانونية تجاه كافة التجاوزات ضد المواطنين البحرينيين.
وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة من أجل حماية الصيادين البحرينيين ومصدر رزقهم.
وكانت وزارة داخلية البحرين قالت السبت الماضي، إنها تابعت ما نشرته نظيرتها القطرية عن قيام دوريات أمن السواحل والحدود القطرية باستيقاف طراد بحريني على متنه 3 أشخاص.
وأفادت وزارة الداخلية بأنها لم تتلق بلاغا رسميا بالواقعة من الجهات القطرية المختصة.
وأكدت أن "تمادي قطر في مثل هذه الممارسات الاستفزازية، يتنافى تماما مع مبادئ مجلس التعاون الخليجي وعلاقات حسن الجوار والقوانين والأعراف الدولية، وتعكس عداء قطر واستهدافها مواطني مملكة البحرين في أرزاقهم".
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