جدة - نرمين السيد - ووفقًا لغرفة عمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا فى روسيا، ارتفع إجمالى إصابات فيروس كورونا فى روسيا إلى 2.681.256 مليون إصابة مؤكدة، فى حين ارتفع إجمالى الوفيات إلى 47.391 حالة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا : 450 وفاة وأكثر من 27 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.