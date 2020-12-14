ترامب: نقوم بشحن لقاحات كورونا قبل موعدها بخمس سنوات

جدة - نرمين السيد - أشاد الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، بإنجاز انتهاء لقاحات كورونا، قائلا إن "الإدارة الحالية تقوم بشحن اللقاحات إلى الولايات المختلفة قبل موعدها المحدد بخمس سنوات".





وكتب ترامب على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: " يتم شحن اللقاحات وهى فى طريقها، 5 سنوات قبل الموعد المحدد. الآن تتعافى الولايات المتحدة الأمريكية". وكانت السلطات الصحية الأمريكية، قد أعلنت إن حصيلة ضحايات الفيروس ارتفعت بواقع 213.305 إصابات و2283 وفاة، وأصبحت 15 مليونا و932.116 إصابة مؤكدة منها 296.818 حالة وفاة.

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