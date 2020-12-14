روحانى: برنامج إيران الصاروخى غير قابل للتفاوض وبايدن يعلم ذلك

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الإيرانى حسن روحانى، أن التعامل مع طهران سيتغير مع تولى إدارة جو بايدن المسؤولية، قائلا إن "برنامج إيران الصاروخى غير قابل للتفاوض وبايدن على علم بذلك"، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.





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