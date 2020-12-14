خطوة تاريخية.. افتتاح القنصلية البحرينية في المغرب | شاهد

افتتحت مملكة البحرين، اليوم الاثنين، قنصليتها، بمدينة العيون المغربية، وبذلك تكون ثاني دولة عربية تقوم بهذه الخطوة بعد الإمارات.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا"، شارك في حفل الافتتاح وزير الخارجية، عبداللطيف الزياني ونظيره المغربي، ناصر بوريطة.

وخلال الافتتاح، أعرب الزياني، في كلمته أثناء افتتاح القنصلية، عن رغبة البحرين في توطيد العلاقات مع الغرب معتبرا أن افتتاح قنصلية بحرينية في العيون المغربية بمثابة "خطوة تاريخية".

وأضاف الوزير البحريني: "اليوم نضع لبنة إضافية في صرح التعاون مع المغرب".

ومن جانبه، قال بوريطة إن علاقات المملكتين "تقوم على أسس الإخاء والتضامن"، وأشاد بالبحرين التي "وقفت دوما إلى جانب المغرب".

وأضاف بوريطة أن "افتتاح القنصلية البحرينية في العيون يمثل تجسيدا لمبدأ التضامن بين البلدين".

ونشر حساب "الدبلوماسية المغربية" التابع لوزارة الخارجية المغربية صورا من حفل افتتاح القنصلية.

وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قد أصدر مرسوما، أمس الأحد، بإنشاء قنصلية عامة للمملكة في مدينة العيون لدى المملكة المغربية.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن القرار ألزم وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وكان الديوان الملكي المغربي قد أعلن في نوفمبر الماضي، أن مملكة البحرين قررت افتتاح قنصلية عامة لها بمدينة العيون.