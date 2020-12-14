أبرزهم روسيا.. إيران تفاوض 3 دول للحصول على لقاح كورونا

عبر مسئولون إيرانيون عن سعي بلدهم للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، المتفشي في مدنها.

ووفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة، فقد أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، أن بلادها أجرت مشاورات مع روسيا والصين والهند بشأن شراء لقاحات.

وفي وقت سابق، ذكر رئيس المكتب الإعلامي للوزارة، كيانوش جهانبور، أن إيران تنظر في إمكانية شراء لقاحات روسية، بما فيها "سبوتنيك V".

وأكدت لاري، تعاون طهران مع موسكو فيما يتعلق باللقاحات المضادة لكورونا.

هذا وتعمل إيران أيضا على تطوير لقاح محلي ضد الفيروس.. وتوقع جهانبور تصنيع اللقاح الإيراني الأول في الربيع المقبل.

وقالت لاري، إن هناك مشاكل في تبادل العملات لشراء هذه اللقاحات، بسبب العقوبات المفروضة على طهران من أمريكا.

وسبق أن دعت إيران إلى رفع العقوبات الأمريكية عنها التي زادت بشكل كبير في عهد الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.

واشترطت إيران رفع العقوبات في بداية الأمر حتى يتسنى لها الالتزام ببرنامج نووي سلمي وليس للأغراض العسكرية المدمرة.

لكن ذلك اعتبرته أمريكا محاولة إيرانية للمراوغة مفضلة فرض أقصى عقوبات لازمة على النظام في إيران.