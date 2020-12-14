للعمالة الأجنبية.. السعودية تحدد إجراءات تأشيرة العودة إلى المملكة

حددت المديرية العامة للجوازات السعودية، الإجراءات المتبعة في حال انتهاء تأشيرة الخروج والعودة، إذا كان العامل لا يزال خارج المملكة.

وقالت المديرية العامة للجوازات، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إن من خرج ولم يعد فإن التعليمات تمنع رجوعه لمدة ثلاث سنوات إلا على صاحب العمل السابق بتأشيرة جديدة لا يشمل التابعين.

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المتابعين حيث قال إنه لديه عامل أصدر له تأشيرة خروج وعودة، لكنها انتهت ومازال خارج المملكة فما العمل هل يلزم مراجعة الجوازات لإسقاطه أو عن طريق أبشر".

يذكر أنه يتم إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة أثناء فترة التجربة عبر منصة أبشر الإلكترونية، والتي تسهل على أصحاب العمل إصدار تأشيرة الخروج النهائي إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة إدارات.