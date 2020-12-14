السعودية.. الرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة.. وصفر حالات في هذه المنطقة

كشفت وزارة الصحة السعودية، عن تصدر مدينة الرياض الإصابات الجديدة لفيروس كورونا، بينما لم تسجل مدينة الباحة أي حالات للإصابة.

ووفقًا لوزارة الصحة، جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي؛ منطقة الرياض 46، مكة المكرمة 31، منطقة عسير 14، منطقة المدينة المنورة 12، المنطقة الشرقية 9، منطقة تبوك 4.

كما تم تسجيل حالتين فقط في كل من منطقة الجوف والحدود الشمالية ونجران بينما تم تسجيل حالة واحدة فقط في كل من القصيم، حائل وجازان فيما لم يتم تسجيل أية إصابة جديدة في منطقة الباحة.

وسجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، انخفاضا كبيرا في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة، في مؤتمر صحفي، تسجيل 125 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) مقارنة بـ139 إصابة في اليوم السابق؛ وذلك لأول مرة منذ 8 أشهر.

وبذلك، يصبح إجمالي عدد الإصابات التي سجلتها الممكلة منذ تفشي الفيروس في البلاد 360013 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 243 حالة شفاء جديدة ليصبح إجمالي عدد المتعافين الفيروس 350792 حالة.

وأكدت الصحة السعودية تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6059 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3162 والحالات الحرجة 493 حالة.