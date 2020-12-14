مصدر خارجي.. الكشف عن سبب انفجار ناقلة النفط البريطانية في جدة

كشف قبطان ناقلة النفط التي تعرضت لانفجار قبالة مدينة جدة السعودية، أن الشركة لا تعرف سبب الحادث بشكل دقيق.

وأضاف القبطان في تصريحات لـ"العربية"، أن التقرير الصادر عن الشركة المالكة للناقلة أكد أن الانفجار كان خارجيا، لافتا إلى أن أحد مخازن تعرض للضرر.

وكانت وكالة "رويترز" الإخبارية، أفادت اليوم الاثنين، بأن إحدى ناقلات النفط التابعة لشركة شحن بريطانية أصيبت من قبل "مصدر خارجي" مجهول مما تسبب باشتعال حريق ووقوع انفجار أثناء تفريغ السفينة في ميناء جدة بالسعودية.

ونقلت الوكالة عن بيان أصدرته الشركة قوله: "أصيبت بي دبليو راين من مصدر خارجي أثناء تفريغها في جدة بالمملكة العربية السعودية، في نحو الساعة 00:40 بالتوقيت المحلي يوم 14 ديسمبر 2020 ، مما تسبب في انفجار وحريق لاحق على متن السفينة".

وأضافت الشركة أن الطاقم أخمد الحريق، ولم يصب أحد. وأضافت أن أضرارا لحقت بأجزاء من جسم السفينة.

من جهتها، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن انفجارا ضرب سفينة قبالة ميناء جدة السعودي على البحر الأحمر.

وأوضحت الهيئة، وهي مؤسسة لتبادل المعلومات تابعة للبحرية الملكية البريطانية، أن الانفجار وقع أمس الأحد، دون الخوض في التفاصيل. وحثت السفن في المنطقة على توخي الحذر وقالت إن التحقيقات جارية.