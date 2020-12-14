آخر ظهور لـ قاسم سليماني قبل مقتله بدقائق.. فيديو

تداول نشطاء إيرانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة تظهر للمرة الأولى قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، قبل مقتله بدقائق قليلة في 3 يناير الماضي.

وتظهر في مقطع الفيديو الطائرة التي كان يستقلها سليماني وهي تصل إلى مطار بغداد الدولي، فيما يظهر انتشار قوات أمنية من مليشيات الحشد الشعبي العراقية لاستقباله.

كما تظهر عدد من السيارات التي كانت تقل أبو مهدي المهندس، نائب رئيس مليشيا الحشد والذي لقى مصرعه بعد ذلك مع سليماني، إثر تعرض موكبهما لقصف من طائرة أمريكية مسيرة.

ومنذ أيام، كشف رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي، أن "الطائرة الأمريكية التي اغتالت قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد، "حصلت على موافقة عراقية".

وقال العبادي، في تصريح مع التلفزيون العراقي، "الطائرة التي استهدفت القادة قرب المطار حصلت على موافقة عراقية"، مشيرًا إلى أنه "رفض اشتراك الطيران الإماراتي والإيراني والتركي في المعارك ضد داعش".