روحاني: أردوغان لم يقصد شيئا في قصيدته.. وهذا ما قاله عن إعدام صحفي معارض

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن مسئولين أتراك أكدوا لطهران أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان لم يكن يقصد شيئا على خلفية "أزمة القصيدة" بين إيران وتركيا بعدما تلا الرئيس التركي أبيات شعر من قصيدة "أراز أراز" بقلم الشاعر الأذربيجاني بختيار وهاب زاده تتحدث عن نهر آراس الحدودي تتحدث عن احتلال إيران لإقليم أذربيجان.

وأثار هذا الأمر غضب المسئولين الإيرانيين، ورأى في ذلك الكثير من الإيرانيين اعتداء على سيادة بلدهم، وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي خاطب أردوغان عبر حسابه في "تويتر": "لم يُخبر أردوغان أن القصيدة التي أخطأ في قراءتها في باكو كانت عن الفصل القسري بين مناطق شمال (نهر) أرس وموطنها الأصلي إيران".

وفي وقت سابق، قالت السفارة الإيرانية في تركيا، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "سوء الفهم" بين طهران وأنقرة انتهى عقب الاتصال الهاتفي بين وزيري خارجية البلدين.

وقالت السفارة الإيرانية في تركيا: "تم حل سوء التفاهم الأخير وشدد الطرفان على أهمية تعزيز وتوسيع العلاقات بين البلدين".

وحول إعدام الصحفي المعارض، روح الله زم، قال روحاني إنه لن يؤثر على علاقة إيران بأوروبا، مشددا على أن قضاء إيران مستقل وإعدام روح الله زم كان قانونيا.

ويأتي ذلك على الرغم من إدانة الاتحاد الأوروبي الشديدة لتنفيذ إيران حكم الإعدام بحق الصحفي "روح الله زم".

كما أعلنت الدول الأوروبية مقاطعتها اجتماعات المنتدى الاقتصادي بطهران، المقرر انعقاده اليوم، احتجاجا على إعدام "روح الله"، وذلك قبل أن يعلن منظمو منتدى الأعمال الأوروبي الإيراني في وقت لاحق تأجيل الحدث.