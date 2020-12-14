الحكومة الروسية تمدد حظر الاستيراد المفروض على منتجات الدول الغربية حتى نهاية 2021

قررت الحكومة الروسية تمديد حظر الاستيراد المفروض على المنتجات الغذائية الغربية حتى نهاية 2021.
وذكرت الحكومة الروسية، في بيان نُشر اليوم الاثنين على البوابة الرسمية للحكومة، أن الحظر الغذائي تم تمديده حتى نهاية العام المقبل وتمت إضافة المملكة المتحدة (بريطانيا) إلى القائمة السوداء، وذلك بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف البيان أن الحظر يتعلق باستيراد مجموعة من المنتجات الزراعية والغذائية من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا والنرويج وأوكرانيا وجمهورية ألبانيا والجبل الأسود وآيسلندا وإمارة ليختنشتاين والمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية.
وكانت روسيا قد فرضت في أغسطس 2014 حظرا على استيراد منتجات مثل اللحوم والنقانق والأسماك والمأكولات البحرية والخضروات والفواكه ومنتجات الألبان، ردا على العقوبات الغربية التي فرضت عليها آنذاك بسبب الأزمة الأوكرانية وضم القرم.
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