عاجل.. نتنياهو يدخل الحجر الصحى بعد مخالطته مصاب بكورونا

جدة - نرمين السيد - دخل رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إلى الحجر الصحى، اليوم الإثنين، بعد مخالطته مصابًا بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" منذ قليل.





وبحسب الأنباء، فمن المقرر أن يستمر بقاء نتنياهو فى الحجر الصحى حتى يوم الجمعة المقبل، تزامنًا مع تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى إسرائيل، حيث تخطت 354 ألف إصابة مؤكدة.

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