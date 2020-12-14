إثيوبيا تفتح المجال الجوى لـ تيجراى بعد شهر من إغلاقه

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الطيران المدنى الإثيوبية، اليوم الإثنين، فتح المجال الجوى أمام جميع الرحلات المحلية والعالمية بإقليم تيجراى الذى شهد حربًا عنيفة منذ 4 نوفمبر الماضى بين قوات الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراى.





وفى بيانها، اليوم، قالت الهيئة الإثيوبية، إنه سيتم فتح المجال الجوى أمام جميع الرحلات المحلية والعالمية بتيجراى بدءًا من ظهر اليوم، وذلك بعد انتهاء العملية العسكرية فى الإقليم.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، أكد أمس الأحد، استكمال مهمة إنفاذ القانون فى تيجراى فى أول زيارة له لعاصمة الإقليم منذ بدء العمليات العسكرية قبل أكثر من شهر، قائلاً إن الانتصار على "جبهة تحرير تيجراى" يجب أن يتعلم منه الجميع من أجل ضمان استمرار وحدة بلاده.

وكانت هيئة الطيران المدنى الإثيوبية الحكومية أعلنت منذ 6 نوفمير الماضى، إغلاق المجال الجوى أمام الملاحة الجوية فى فضاء مناطق الأقاليم الشمالية وخاصة تيجراى التى دارت فيها معارك عنيفة بين القوات الحكومية المركزية وقوات تحرير تيجراى.