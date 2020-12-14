ترامب يعلن تطعيم أول مواطن أمريكى ضد فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وكتب"ترامب"، على "تويتر": "تم إجراء أول تطعيم، تهانينا الولايات المتحدة!، تهانينا العالم!". وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة الأمريكية 16.5 مليون مصاب.

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