إلغاء منتدى اقتصادى هام بين إيران وأوروبا بعد إعدام زم

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، كان من المقرر أن يستمر الاجتماع 3 أيام فى طهران، إلا أنها لم تشر إلى سبب إلغاءه.

فيما ربط البعض بين إلغاء المنتدى وإدانة الاتحاد الأوروبى لإعدام الصحفى والمدون الإيرانى روح الله زم، أول أمس السبت، حيث استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الألمانى والقائم بالأعمال الفرنسى، رفضًا لإدانتهما للإعدام، كما احتجت الحكومة الإيرانية على تدخل الاتحاد الأوروبى فى الشؤون الداخلية لطهران.

وبحسب وسائل الإعلام، يحظى هذا المنتدى الاقتصادى بأهمية بالغة لإيران، وكان من المتوقع أن يشارك فيه وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، ومسؤول الاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية جوزيب بوريل والعديد من سفراء الاتحاد الأوروبى، وأكثر من 3 آلاف رجل أعمال من إيران وخارجها.

وكانت السلطات الإيرانية أعدمت الصحفى روح الله زم بعد إدانته بالتحريض على الاحتجاجات فى 2017، وارتكاب جرائم ضد الأمن القومى الداخلى والخارجى للبلاد بالتجسس لجهاز استخبارات دولة فى المنطقة وجهاز الاستخبارات الفرنسى.