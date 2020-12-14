تقرير: قوارب صغيرة شوهدت بالقرب من ناقلة هزها انفجار قبالة الساحل السعودي

قال قبطان نهر بي دبليو راين لقناة العربية إن "قوارب صغيرة" شوهدت في مكان قريب قبل أن تتعرض الناقلة لانفجار في جدة في وقت مبكر من يوم الاثنين.

كما قال متحدث باسم وزارة الطاقة السعودية لوكالة الأنباء السعودية، اليوم الإثنين، إن الناقلة، التي كانت راسية في محطة وقود جدة، أصيبت "بزورق محمل بالمتفجرات" في "هجوم إرهابي".

وقيل إن الهجوم أسفر عن حريق صغير أخمدته خدمات الطوارئ، دون وقوع إصابات أو أضرار بمرافق الميناء أو الإمدادات.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن الهجوم جاء عقب هجمات مماثلة على شركة توزيع للمنتجات البترولية في شمال جدة، وكذلك منصة تفريغ عائمة في جيزان.

وشدد المتحدث على الطبيعة المدمرة للهجمات والتهديد الذي تشكله "لأمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي"، ودعا الدول إلى "الوقوف معا ضد مثل هذه الأعمال الإرهابية التخريبية".

في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام وقوع انفجار على متن ناقلة النفط BW Rhine ، التي ترفع علم سنغافورة، قبالة ميناء جدة السعودي في البحر الأحمر.

وسبق أن تعرضت السفن السعودية وحلفائها لهجمات في المسطحات المائية من ميليشيا الحوثي اليمنية.

وشنت الرياض عملية عسكرية في اليمن لمحاولة طرد الحوثيين في عام 2015 ، لكنها واجهت نجاحًا محدودًا.