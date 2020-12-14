خلاف حاد بين الحريري وميشال عون .. بيان عاجل من الرئاسة اللبنانية

نشرت الرئاسة اللبنانية، اليوم الإثنين، بيانا للرد على رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بشأن خلافه مع الرئيس ميشال عون حول تشكيل الحكومة الجديدة.
وبحسب "لبانون ديبايت"، قال بيان الرئاسة إن "اعتراض الرئيس عون قام على طريقة توزيع الحقائب على الطوائف ولم يجر البحث في الأسماء المقترحة".
وأضاف البيان أن الرئيس عون " اعترض على تفرد الرئيس الحريري بتسمية الوزراء وخصوصًا المسيحيين من دون الاتفاق مع رئيس الجمهورية، والرئيس عون لم يطرح يومًا أسماء حزبيين مرشحين للتوزير، ولم يسلّم الرئيس المكلف لائحة أسماء".
وتابع:""الصيغة الأخيرة التي طرحها الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة تختلف عن الصيغ التي سبق ان تشاور في شانها مع الرئيس عون".
وواصل البيان أن "عون طرح التشاور مع رؤساء الكتل النيابية وكان همه الوصول الى حكومة قادرة على مواجهة الظروف بعيدًا عن العناد وتحريف الحقائق".
وكان الحريري أصدر في وقت سابق من اليوم بيانًا لشرح موقفه من محاولات الوصول إلى تفاهم لتشكيل الحكومة، وذلك ردًا على الرسالة المفتوحة التي وجهها اليه مستشار الرئيس ميشال عون، سليم جريصاتي.
وقال مكتب الحريري في البيان، إن الرسالة المفتوحة للمستشار سليم جريصاتي، تتطلب لفت نظره إلى أن الأجوبة التي يبحث عنها موجودة لدى رئيس الجمهورية، فضلا عن عدم اطلاعه على كافة المعطيات الموجودة لدى عون.
وأكد المكتب أن الحريري التقى عون على مدى ١٢ مرة، في محاولة حثيثة للوصول الى تفاهم بشأن تشكيل الحكومة، موضحا أنه في كل مرة كان يعبر عن ارتياحه لمسار النقاش، قبل ان تتبدل الامور بعد مغادرة الأول القصر الجمهوري.
وأشار إلى أن الحريري يريد حكومة اختصاصيين غير حزبيين لوقف الانهيار الذي يعيشه البلد وإعادة إعمار ما دمره انفجار المرفأ.
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