الإمارات: علاقتنا مع روسيا ستحقق خطوات كبيرة إلى الأمام خلال الأعوام المقبلة

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أحمد جودة - القاهرة - قال وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، إن العلاقات مع روسيا ستحقق خطوات كبيرة إلى الأمام خلال الأعوام المقبلة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وقد قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في وقت سابق، إن علاقات بلاده الاقتصادية تسير بشكل جيد مع الإمارات.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، توافقه مع الجزائر على حل الأزمات في المنطقة بالطرق السياسية.

وقد كلف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، نائب رئيس بعثة روسيا الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف، بمنصب مبعوثه الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الخارجية الروسية: إن سافرونكوف (البالغ من العمر 56 عاما)، الذي تم تعيينه سفيرا للمهام الخاصة سيمثل الجانب الروسي في الاتصالات الثنائية ومتعددة الأطراف، وخاصة في لقاءات "الرباعية" الدولية، التي تهدف إلى التوصل لتسوية مستدامة وعادلة للنزاع "الإسرائيلي - الفلسطيني" و "الإسرائيلي - العربي".