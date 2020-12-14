شروط الحصول على تمويل سريع دون كفيل من شركة مرابحة مرنة، تعتبر شركة مربحة مرنة واحدة من أهم الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية والتي تعمل على توفير التمويلات المختلفة للمواطنين في المملكة لتحقيق أحلامهم سواء شراء سيارة أو المتاجرة في السلع وغيرها، وتوفر شركة مرابحة مرنة تمويل سريع دون كفيل والذي يتميز عن غيره من التمويلات، وسوف نستعرض عليكم الآن خلال السطور التالية شروط ومزايا تمويل سريع دون كفيل.

شروط الحصول على قرص سريع شركة مرابحة مرنة

حددت شركة مرابحة مرنة بعض الشروط التي يجب توافرها في العملاء الراغبين الحصول على تمويل سريع دون كفيل، وتلك الشروط هي:

يمكن الحصول على تمويل سريع دون كفيل للمواطنين حامل للجنسية السعودية والمقيمين بالمملكة أيضاً.

أن لا يقل الراتب الشهري للعميل عن 300 ريال بالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومي.

لا يقل الراتب الشهري للعميل 6000 ريال سعودية بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص.

التمويل متاح لكل العاملين في القطاع العام والخاص.

أن لا تقل مدة العمل عن شهر للعاملين بالقطاع الحكومي و12 شهر للعاملين بالقطاع الخاص.

أهم مزايا تمويل سريع من مرابحة مرنة

يتميز تمويل سريع دون كفيل من مرابحة مرنة بتوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية.

يوفر التمويل مبلغ 250 ألف ريال للعملاء.

لا يحتاج تمويل شركة مرابحة مرنة لكفيل أو ضامن.

يمكن استخدام التمويل في شراء سيارة من خلال الوكلاء والمعارض بالسعودية.

تقدم مرابحة مرنة طرق سداد ميسرة.

الحصول على التمويل فوري.

مستندات تمويل مرابحة مرنة دون كفيل

على كل العملاء تقديم ما يدل على العنوان الوطني بالإضافة إلى تقديم تعريف راتب يتضمن التفاصيل الخاصة به، وتقديم هوية وطنية للسعوديين والإقامة لغير السعوديين، وتقديم كشف حساب بنكي لدى شركة مرابحة مرنة، وتقديم قيادة سارية.