أعراض تؤكد الإصابة بكورونا وأخرى مشتركة مع الإنفلونزا

■ تعليق صلاة الجمعة فـي موريتانيا

■ الصحة المصرية تؤكد مأمونية وسلامة لقاح «سينوفارم»

■ لبنان تبدأ حظرا للتجول

■ تطعيم نجل الرئيس الفنزولي بلقاح «سبوتنيك 5»

■ إسبانيا ترجح تحقيق (مناعة القطيع) بحلول الصيف

■ إيطاليا تخطط‭ ‬لإقامة مراكز تطعيم على هيئة زهرة الربيع

■ تحويل ثكنة عسكرية لمنشأة تخزين لقاحات

أميركا تتوقع تطعيم 100 مليون قبل نهاية مارس

القاهرة ـ عواصم ـ الوطن ـ وكالات:

كشف استاذ الامراض الصدرية في كلية الطب بجامعة القاهرة الدكتور محمد النادي أن هناك 4 اعراض مؤكدة مصاحبة لفيروس كورونا، وهي الفقد المفاجي لحاستي الشم والتذوق، وهي تعني ان الشخص مصاب بالفيروس الى ان يثبت العكس، والعرض الثاني هو احتقان شديد في العين وانتفاخ وتورم، أما الثالث فهو الطفح الجلدي والرشح، والرابع يتعلق بفترة حضانة الفيروس التي تمتد من 4 ايام الى 14يوما على عكس نزلة البرد التي تتضح اعراضها خلال 4 ايام. وأشار الطبيب المصري الذي شغل منصب عضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة المصرية في مداخلة هاتفية بأحد البرامج على قناة “أون” المصرية، الى أن الاعراض المشتركة بين فيروسي كورونا والإنفلونزا هي كل الاعراض التي من الممكن ان نتخيلها مثل السخونة والام الزور وتكسير الجسم ورشح الانف وغيرها”.

وقد أظهرت بيانات موقع وورلد ميترز أن إجمالي عدد الإصابات جراء فيروس كورونا المستجد حول العالم بلغت 72 مليونا و740 ألفا و961 حالة. الى ذلك، أعلنت وزارة الشؤون الاسلامية بموريتانيا تعليق صلاة الجمعة حتى اشعار آخر لتعزيز الاجراءات الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا. وفي المغرب سجلت وزارة الصحة2012 إصابة جديدة بالفيروس و35 وفاة جديدة. وفي مصر، قالت مستشارة وزيرة الصحة المصرية للأبحاث الدكتورة نهي عاصم أن نتائج لقاح “سينوفارم” الصيني، الذي استقبلت مصر أولى جرعاته الخميس الماضي، جيدة حتى الآن وأنه لم يتم رصد أي “آثار جانبية قصيرة المدى له، وأنه يتم أخذه على جرعتين يفصل بينهما 21 يوما. من جهته، بدأ لبنان قرارا بحظر التجول من الساعة الـ11 ونصف مساء وحتى الـ 5 صباحا لمدة أسبوع وذلك مع تسارع انتشار فيروس كورونا.

دوليا، قال مسؤول أميركي يشرف على جهود توزيع لقاح فيروس كورونا، إنه من المتوقع أن تنتهي الولايات المتحدة من تطعيم 100 مليون فرد بنهاية الربع الأول من 2021. الى ذلك، تلقى نجل رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو جويرا، التطعيم ضد فيروس كورونا بلقاح “سبوتنيك 5” الروسي. وحضر التطعيم السفير الروسي في فنزويلا سيرجي ميليك باجداساروف معلقا على حسابه في “تويتر” أن نيكولاس مادورو الذي انتخب مؤخرا نائبا شعبيا تلقى اللقاح بين المتطوعين المشاركين في المرحلة الثالثة من اختباراته السريرية.

وفي البرازيل بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس9ر6 مليون حالة. وفي إسبانيا توقع سلفادور إيلا وزير الصحة أن تحقق بلاده مناعة جماعية من فيروس كورونا المستجد في نهاية الصيف المقبل. بدورها، تعتزم إيطاليا إقامة مراكز على هيئة زهرة الربيع في الساحات لتوزيع اللقاح الواقي من فيروس كورونا وذلك ضمن حملة تنطلق الشهر المقبل. وصممت المراكز التي تأخذ هيئة زهرة الربيع الفنان المعماري ستيفانو بويري الذي قال فريقه إنه اختار الزهرة، التي تؤذن ببداية الربيع، رمزا للحملة التي تحمل شعار “إيطاليا تولد من جديد بزهرة”. من جهتها، أكدت مصادر عسكرية ألمانية أن ثكنة عسكرية في شمال ألمانيا ستصبح منشأة رئيسية لتخزين لقاح مضاد لفيروس كورونا.

بدورها، تتجه هولندا لفرض إجراءات إغلاق صارمة، في ظل ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا.

آسيويا، اعلنت باكستان انه من المقرر أن يكون اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، متاحا في غضون الشهرين المقبلين، بحسب رئيس فريق العمل الوطني للعلوم والتكنولوجيا التابع لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

من جهتها، أمرت كوريا الجنوبية بإغلاق المدارس اعتبارا من اليوم الثلاثاء في العاصمة سيئول والمناطق المحيطة بها مع تصديها لأسوأ تفش لفيروس كورونا المستجد منذ بدء الجائحة متجاوزة الذروة السابقة التي شهدتها في فبراير، على صعيد متصل، قال رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونج، إن بلاده وافقت على لقاح “فايزر ـ بيوإنتك” المضاد لفيروس كورونا المستجد، مما يمهد الطريق أمام طرحه أواخر هذا العام أو مطلع عام 2021. في سياق متصل، أعلنت هيئة الطيران المدني في فيتنام أنه سوف يتم فرض غرامة تبلغ قيمتها 130 دولارا بحق الركاب الذين لا يرتدون الكمامات على متن الرحلات الجوية.