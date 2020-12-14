أخبار اليمن : الشوافي يحذر: موجة برد قارس تضرب المرتفعات الجبلية

الشوافي يحذر: موجة برد قارس تضرب المرتفعات الجبلية
حذر الفلكي اليمني عدنان الشوافي من موجة برد قارس هي الأقوى والأشد تبدأ غدا الثلاثاء، وتستمر إلى منتصف الأسبوع، وتعتبر أقوى من الموجات الماضية.
وقال الفلكي اليمني لـ"دوت الخليج" إن تأثير الأجواء الباردة والشديدة البرودة لايزال مستمر على المرتفعات والأحواض الجبلية والهضاب الداخلية خلال ليلة الثلاثاء والاربعاء 16 ديسمبر 2020،
ودعا الفلكي الشوافي الجميع الى توخي الحذر من تأثير الاجواء خصوصاً العاملين في الاماكن المكشوفة ليلا وفي الصباح الباكر.
وحذر الشوافي رعاة الماشية والنحالين والمزارعين من تأثيرات موجة الصقيع، مؤكداً أن محصلة عوامل الطقس تشير إلى احتمالات التأثير المزروعات لا تقل عن الليلتين الماضية.
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