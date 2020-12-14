إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 72.6 مليونا

إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 72.6 مليوناكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الإثنين، أن حصيلة المصابين تجاوزت 72 مليونا و647 ألف إصابة، تعافى منهم ما يقارب من 50 مليونا و865 ألف مريض، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس نحو مليون و619 ألف وفاة.

وبحسب الإحصاءات المعلنة اليوم، فقد سجلت دول العالم الأحد، تراجعا ملموسا مقارنة باليوم الذي سبقه، في عدد الاصابات الجديدة، وكذلك في عدد الوفيات، حيث سجلت 539 ألفا و289 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7,650 حالة وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (306,459 وفاة)، والبرازيل (181,419 وفاة)، والهند (143,393 وفاة)، والمكسيك (113,953 وفاة)، وإيطاليا (64,520 وفاة).

فيما اعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (16,737,267 إصابة)، والهند (9,884,716 إصابة)، والبرازيل (6,901,990 إصابة)، وروسيا (2,653,928 إصابة)، وفرنسا (2,376,852 إصابة).