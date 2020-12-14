نتانياهو يدخل الحجر الصحي.. وكشف حالته الصحية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الاثنين، أنه سيدخل الحجر الصحي، بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وذكر الحساب الرسمي لنتانياهو على تويتر: "لاحقا لتحقيق وبائي أجري معه، سيدخل رئيس الوزراء نتانياهو الحجر الصحي وذلك حتى يوم الجمعة".
وأوضح أن دخول الحجر الصحي يأتي "بعد أن تبين أنه التقى شخصا مصابا بشكل مؤكد بفيروس كورونا".
وتابع: "رئيس الوزراء خضع أمس واليوم لفحوصات لتشخيص إصابته بالفيروس وكانت نتائجها سلبية".
ومنذ ظهور الوباء في إسرائيل، خضع نتانياهو مرات عدة لفحوص كورونا، وكانت نتائجها كلها سلبية.
يذكر أن إسرائيل سجلت حتى، الاثنين، أكثر من 358 ألف إصابة بكورونا، من بينها 3003 حالة وفاة. أما عدد الحالات التي تماثلت للشفاء فناهزت الـ337 ألفا.
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