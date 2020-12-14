وزير الصحة النمساوى : لا حاجة إلى التطعيم الجماعى من فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال أنشوبير فى تصريحات اليوم الاثنين إن حزب الخضر الذى ينتمى إليه وأيضا حزبى الحرية والاشتراكى الديمقراطى يتوافقون فى الرأى معه، فى ضرورة عدم اللجوء إلى فكرة التطعيم الجماعى فى البلاد.

وأضاف أنشوبير أنه على الرغم من ارتفاع أعداد إصابات كورونا باستمرار، إلا أنه لا داعى حاليًا إلى التطعيم العام أو إجراء إغلاق ثالث فى البلاد.

وأشار الوزير إلى أنه تم الاتفاق داخل الحكومة على رفض فكرة التطعيم العام، كما أيده أيضا ماركوس فالنر حاكم ولاية فورارلبرج وبيتر كايزر حاكم ولاية كيرتن.

يشار إلى أن هيرمان شوتزنهوفر حاكم ولاية شتايرمارك قد أثار جدلا سياسيا واسعا بين الاحزاب بعد إعلان دعوته إلى تطعيم جماعى فى الولاية ضد فيروس كورونا.

وقد أظهرت استطلاعات الرأى أن واحد من كل خمسة من السكان فى النمسا يوافق على التطعيم الجماعى.