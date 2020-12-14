عاجل .. إغلاق الحانات والمطاعم وتشديد إجراءات كورونا فى لندن

جدة - نرمين السيد - أفادت شبكة "BBC" البريطانية، فى نبأ عاجل لها، اليوم الاثنين، بأن لندن ستنتقل إلى المستوى الثالث، وهو أعلى مستويات قيود الفيروسات التاجية اعتبارًا من الأربعاء المقبل، بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.





وحسبما أفادت الشبكة، عبر موقعها بالإنجليزية، فإنه تم الإبلاغ أيضًا عن دخول أجزاء من إسيكس وهيرتفوردشاير إلى المستوى الثالث، ومن المتوقع أن يدلى وزير الصحة البريطانى مات هانكوك ببيان فى مجلس العموم قريبًا. وأشارت الشبكة إلى أن قيود المستوى الثالث ستشمل إغلاق الحانات والمطاعم باستثناء خدمات الوجبات الجاهزة. وسجلت المملكة المتحدة، أمس الأحد، 18 ألفا و447 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و144 حالة وفاة جديدة. وذكرت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية، أنه تم تسجيل 138 حالة وفاة فى إنجلترا، وأربع حالات فى أيرلندا الشمالية وحالتين فى أسكتلندا.

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