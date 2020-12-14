استفزاز جديد.. تركيا تعيد سفينة التنقيب أوروتش رئيس إلى شرق المتوسط

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "تى 24" التركى، غادرت سفينة التنقيب التركية "أوروتش رئيس" ميناء مدينة أنطاليا جنوبتركيا، متجهة إلى الجنوب الغربى داخل المياه الإقليمية، برفقة سفينتى الدعم "جنكيز خان" و"آطامان".

ويأتى تحرك سفينة التنقيب التركية غداه إصدار 3 إنذارات ملاحية "نافيتكس" من البحرية التركية تطالب بنزع السلاح من 6 جزر يونانية، وهى: "ساموثراكى، وليمنو، وخيوس، وساموس، وتيلوس، وهالكى".