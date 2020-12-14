دولة جديدة تعلن نيتها استخدام لقاح كورونا الصيني الإماراتي

أعلن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، اليوم الإثنين، إن مؤسس الغذاء والدواء في البلاد تدرس الاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا الصيني - الإماراتي "سينوفارم".

وبحسب صحيفة "الرأي" الأردنية، قال عبيدان إن وزارة الصحة الأردنية تنتظر قرار مؤسسة الغذاء والدواء بشأن اللقاح الصيني الإماراتي.

وأضاف:"وزارة الصحة تتواصل مع الشركات التي لديها لقاحات جاهزة للاستعمال وتم التوقيع النهائي على ما ستوفره شركة فايزر للمملكة ويغطي 5% من المواطنين".

وتابع:"من المتوقع توفير اللقاح خلال شهر فبراير أو قبله اذا أمكن، اضافة لوجود اتصالات مع ائتلاف كوفاكس وستتضح الرؤية معه خلال الأيام المقبلة، اضافة لاتفاقيات مع شركات أخرى".

وعن الوضع الوبائي في الأردن، أكد أن الأردن يشهد انخفاضا بعدد حالات كورونا بشكل واضح، وانخفضت الحالات الأسبوع الماضي بصورة كبيرة مقارنة بالأسابيع التي سبقته.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قد استقبلت الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور السفير الصيني لدى مصر لياو لي تشانج والسفيرة مريم الكعبي القائم بأعمال السفير الإماراتي لدى مصر.

ولفتت الوزيرة إلى أن ذلك اللقاح حصل على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، قائلة إن الأولوية في توزيع اللقاح وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ستكون للأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات، بالإضافة إلى مرضى الأورام والفشل الكلوي وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.