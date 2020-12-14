بسبب اختطاف وقتل عميل فيدرالي.. واشنطن تفرض عقوبات على إيران

فرضت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عقوبات على اثنين من مسئولي المخابرات الإيرانية لاتهامهم في خطف واعتقال، روبرت ليفنسون، العميل السابق بمكتب التحقيق الفيدرالي الأمريكي إف.بي.آي"، والذي على الأرجح تعتبره واشنطن ميتًا.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن المسئولين الأمريكيين لم يتمكنوا من جمع معلومات حول إدعاءاتهم بشأن العميل الأمريكي السابق.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إنها فرضت عقوبات على وزير الداخلية الإيراني، محمد بصيري، وأحمد غازي، المتورط في اختطاف واعتقال السيد ليفنسون.

وكان ليفنسون قد اختفى في ظروف غامضة عام 2007 أثناء قيامه بمهمة غير مصرح بها لوكالة المخابرات الأمريكية في جزيرة كيش الإيرانية، وشوهد آخر مرة على قيد الحياة في مقطع فيديو رهائن منذ ما يقرب من عقد من الزمان يطلب المساعدة وفي الصور التي كان يرتدي فيها بدلة السجن البرتقالية، فيما لم تعترف الحكومة الإيرانية حتى الآن بمسئوليتها عن اختفائه.