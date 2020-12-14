روحاني يفجر مفاجأة عن خط الأنابيب العابر لمضيق هرمز

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الإثنين، إن طهران تعتزم استكمال مشروعا استراتيجيا في عام 2021 لنقل النفط عبر طريق الطاقة الرئيسي - مضيق هرمز - بسبب عدم الاستقرار في المنطقة.

وتقوم إيران حاليًا ببناء خط أنابيب من محطة الجورة النفطية إلى ميناء جاسك، ما سيسمح لطهران بنقل ما يصل إلى مليون برميل من النفط يوميًا من الجزء الشرقي من الخليج العربي مباشرة إلى الميناء في خليج عمان ، تجاوز مضيق هرمز.

وقال "هذا مشروع مهم واستراتيجي للغاية ... حيث سيتم نقل صادرات النفط من الخليج الفارسي إلى خليج عمان"

وأضاف روحاني في مؤتمر صحفي بثته وسائل الإعلام الوطنية، حتى نهاية ولاية الحكومة الحالية صيف 2021، سيتم فتح خط الأنابيب.

وبحسب الرئيس الإيراني، سيتم تنفيذ المشروع جزئيًا في ربيع عام 2021.

في الأسبوع الماضي، قال روحاني إن إيران تخطط لبيع أكثر من 2.3 مليون برميل من النفط يوميًا العام المقبل، على الرغم من العقوبات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت وزارة البترول الإيرانية وشركة النفط الوطنية الإيرانية؛ بسبب الدعم المالي الذي زُعم أنهما قدمتهما إلى الحرس الثوري الإيراني، التي تعتبرها الولايات المتحدة جماعة إرهابية.