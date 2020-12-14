197 خرقاً من المرتزقة بالحديدة خلال 24 ساعة
أعلن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق اليوم عن 197 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة من جانب مرتزقة العدو السعودي خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح المصدر أن من بين الخروقات، استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس و4 غارات لطيران تجسسي على الفازة والدريهمي وتحليق 13 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والتحيتا وحيس وشارع الخمسين والدريهمي.
وأشار المصدر إلى أن خروقات المرتزقة شملت ايضاً 50 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 463 صاروخا وقذيفة و129 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : 197 خرقاً من المرتزقة بالحديدة خلال 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.