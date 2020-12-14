بومبيو : ندين بشدة الإعدام الهمجى للمعارض الإيرانى روح الله زم

جدة - نرمين السيد - ندد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم الإثنين، بإعدام المعارض الإيرانى روح الله زم، الذى كان يدير قناة على أحد مواقع التواصل الاجتماعى، واصفًا عمليه إعدامه بأنها همجية.





وفى تغريدة عبر صفحته الرسمية على تويتر، قال بومبيو إن "الولايات المتحدة تدين بشدة الإعدام غير العادل والهمجى لروح الله زم، الصحفى الإيرانى الذى تم اختطافه خارج البلاد على يد النظام".

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