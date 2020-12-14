انطلاق أكبر حملة تلقيح بأمريكا.. وممرضة تدخل التاريخ

جدة - نرمين السيد - منحت ولاية نيويورك الأميركية، الاثنين، أول جرعة تطعيم من لقاح "فايزر/بيونتيك" المضاد لكوفيد-19 لإحدى العاملات لديها فى مجال الرعاية الصحية، وهى ممرضة فى وحدة الرعاية المركزة فى كوينز، وذلك فى منعطف محورى بجهود الولايات المتحدة لاحتواء الفيروس الفتاك.





وحصلت ساندرا ليندساى على اللقاح فى مركز لونغ آيلاند الصحى فى كوينز بولاية نيويورك، التى كانت بؤرة مبكرة لتفشى وباء كوفيد-19 فى البلاد، بحسب "سكاى نيوز".

وحضر حاكم الولاية، أندرو كومو، الحدث فى بث مباشر.

وقالت ليندساى: "لم أشعر بأى اختلاف وأنا أتلقى هذا اللقاح عن أى لقاح آخر .. لدى شعور بالأمل والارتياح اليوم. لدى إحساس وكأن الشفاء قادم، وآمل أن يكون هذا مؤشرا على بداية لنهاية فترة شديدة الألم فى تاريخنا".

وحصل اللقاح، الذى طورته شركتا فايزر الأمريكية وشريكتها بيونتيك الألمانية، الجمعة، على تصريح من قبل الجهات الاتحادية المنظمة بالاستخدام الطارئ، بعد ثبوت فعاليته بنسبة 95 بالمئة فى الوقاية من المرض فى تجربة سريرية واسعة النطاق.

وبدأ شحن أول 2.9 مليون جرعة من اللقاح إلى مراكز التوزيع فى أنحاء الولايات المتحدة، الأحد، بعد 11 شهرا فقط من تسجيل البلاد أول إصابة بالمرض.

وقال كبير مستشارى عملية "راب سبيد"، منصف السلاوى، الأحد، إن من المتوقع أن تنتهى الولايات المتحدة من تطعيم 100 مليون شخص بلقاح كورونا بنهاية الربع الأول من 2021.