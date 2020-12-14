بروكسل : تقدم فى محادثات بريكست رغم الخلافات

جدة - نرمين السيد - أشار كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى ميشال بارنييه، اليوم الإثنين، إلى بعض التقدم فى المحادثات مع لندن حول العلاقة التجارية المستقبلية بين الطرفين، فيما بعد بريكست، إلا أنه نوه فى الوقت ذاته إلى استمرار الخلافات، خاصة فيما يتعلق بالصيد، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية.





وفى تعليقه على المحادثات، قال بارنييه إن وضع المفاوضات أمام ممثلى الدول الاعضاء فى الاتحاد فى بروكسل، حيث قررت بريطانيا والاتحاد الأوروبى، أمس الأحد، مواصلتها لكن دون تحديد مهلة أخرى، بعد التى تنتهى فى 1 يناير المقبل، موعد الانفصال بشكل نهائى.

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