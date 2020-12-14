وقال ترامب فى تغريدة على حسابه الرسمى فى تويتر: "يجب أن يتلقى موظفو البيت الأبيض لقاح كورونا فى وقت لاحق ما لم يكن ذلك ضروريا.. لقد طلبت إجراء هذا التعديل".
وتابع بحسب "سكاى نيوز": "ليس من المقرر أن أتلقى اللقاح حاليا، لكننى أتطلع إلى القيام بذلك فى الوقت المناسب. شكرا!"
وذكر موقع "أكسيوس" أنه من المهم أن يعزز ترامب ثقة الأمريكيين فى اللقاح، "خاصة وأن مستويات ثقة الأمريكيين فى المؤسسات وصلت إلى مستويات متدنية".
ويقول خبراء الصحة إنه للوصول إلى ما يعرف "بمناعة القطيع" فى الولايات المتحدة، والتى ستوقف عدوى الفيروس، تحتاج البلاد لتطعيم نحو 75 بالمئة أو 80 بالمئة من السكان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب يتحدث عن موعد تلقيه لقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.