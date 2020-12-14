ترامب يتحدث عن موعد تلقيه لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مساء الأحد، أنه أوقف توجيها إداريا كان يقضى بمنح موظفى البيت الأبيض لقاح كورونا "كأولوية"، مشيرا إلى أنه سيتلقى اللقاح فى وقت مناسب.





وقال ترامب فى تغريدة على حسابه الرسمى فى تويتر: "يجب أن يتلقى موظفو البيت الأبيض لقاح كورونا فى وقت لاحق ما لم يكن ذلك ضروريا.. لقد طلبت إجراء هذا التعديل".

وتابع بحسب "سكاى نيوز": "ليس من المقرر أن أتلقى اللقاح حاليا، لكننى أتطلع إلى القيام بذلك فى الوقت المناسب. شكرا!"

وذكر موقع "أكسيوس" أنه من المهم أن يعزز ترامب ثقة الأمريكيين فى اللقاح، "خاصة وأن مستويات ثقة الأمريكيين فى المؤسسات وصلت إلى مستويات متدنية".

ويقول خبراء الصحة إنه للوصول إلى ما يعرف "بمناعة القطيع" فى الولايات المتحدة، والتى ستوقف عدوى الفيروس، تحتاج البلاد لتطعيم نحو 75 بالمئة أو 80 بالمئة من السكان.