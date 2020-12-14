مخاوف من احتجاجات أنصار ترامب مع الإعلان الرسمى لنتائج الانتخابات

جدة - نرمين السيد - يجتمع مندوبو المجمع الانتخابى الأمريكى الذين يمثلون الولايات الخمسين والعاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الاثنين، للإدلاء رسميا بأصواتهم بشأن انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة فى ظل مخاوف من تعثر هذا الإجراء وإثارة احتجاجات من جانب أنصار ترامب على هذا الإجراء.





وتعد هذه واحدة من الخطوات الأخيرة لإنهاء العملية الانتخابية وإنهاء مساعى الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب لإبطال نتائج انتخابات 3 نوفمبر الماضى الرئاسية.

ويأتى هذا الإجراء الدستورى، الذى يحدث عادة بصورة روتينية عقب الانتخابات، فى ظل ظروف مختلفة بعد هذا الموسم الانتخابى فى ظل تشكيك ترامب فى شرعية هذه الانتخابات، وبعد أن شن حملة طعون قضائية، لم يستند فيها إلى دليل، على حدوث عمليات تزوير فيها، وقد خسر تلك القضايا، لكن هناك من يسانده من حزبه الجمهورى وبعض المسئولين.

ويتطلع مندوبو المجمع من الحزب الديمقراطى إلى أن يمضى هذا الإجراء دون مشكلات فى ظل وجود مخاوف من قيام بعض من أنصار ترامب بإثارة قلاقل خصوصا فى الولايات التى لم يحقق فيها بايدن نجاحا مثل أريزونا وجورجيا وميشيجان وبنسلفانيا وويسكونسين، حيث يواصل فيها مؤيدو ترامب رفض نتائج الانتخابات.

وتتبقى الخطوة الأخيرة يوم 6 يناير المقبل عند اجتماع الكونجرس للتصديق على أصوات المجمع الانتخابى، فى الوقت الذى يتعهد فيه أنصار ترامب فى مجلس النواب بتحدى فوز بايدن داخل الكونجرس، والسعى لمداولات مطولة ضاغطة ترمى إلى تأجيل إجراء التصديق ليوم أو ربما لعدة ساعات.