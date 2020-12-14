أعلنت السلطات الأذربيجانية، اليوم الاثنين، بدء عملية تبادل الأسرى والرهائن بين أذربيجان وأرمينيا.
وقالت اللجنة الحكومية لشؤون الأسرى والرهائن والمفقودين في أذربيجان، في بيان، إن المحادثات التي أجريت "بمشاركة منظمات دولية وقيادة قوات حفظ السلام الروسية"، أسفرت عن "اتفاق مع الجانب الأرمني حول تبادل الأسرى والمحتجزين بناء على مبدأ (الجميع مقابل الجميع)". وأضاف البيان أن عملية التبادل بدأت في 14 ديسمبر.
من جهتها، قالت ماني كيفوركيان، المتحدثة باسم رئيس الوزراء الأرمني، عبر صفحتها في "فيسبوك"، إن الجانب الأرمني بانتظار عودة المجموعة الأولى من الأسرى.
وفي 10 نوفمبر، وقع الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، بيانا حول وقف إطلاق النار وجميع الأعمال القتالية في إقليم قره باغ، وذلك بعد 44 يوما من المواجهات بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في الإقليم المتنازع عليه بين باكو ويريفان منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي.
ونص البيان أيضا عن تبادل الطرفين الأسرى وجثث القتلى، إلى جانب إعادة ثلاث مقاطعات أذربيجانية (باتت تحت سيطرة الجانب الأرمني منذ حرب 1992-1994) إلى سيادة باكو، وهي مقاطعات كلبجار ولاتشين وأغدام، ونشر قوة روسية لحفظ السلام قوامها 1960 جنديا لضمان وقف القتال وعودة اللاجئين إلى المنطقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باكو: بدء تبادل الأسرى والرهائن بين أذربيجان وأرمينيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.