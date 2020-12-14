لحظة بلحظة.. ترامب يتقدم على بايدن في تصويت المجمع الانتخابي

تجتمع الهيئة الانتخابية الأمريكية حاليًا في جميع الولايات الأمريكية للإدلاء بأصواتها في المجمع الانتخابي لـ 50 ولاية أمريكية بجانب مقاطعة كولومبيا لاختيار رئيس الولايات المتحدة المقبل.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن ولاية فيرمونت أول ولاية أمريكية أعطت أصواتها في المجمع الانتخابي لصالح المرشح الديمقراطي الفائز في الانتخابات، جو بايدن.
وبحسب الوكالة، فإن بايدن بذلك حصد أول 3 أصوات من أصل 306 أصوات من المفترض أن يفوز بها داخل المجمع الانتخابي، وفقًا لنتائج الانتخابات الأمريكية.
وأشارت الوكالة إلى أن بايدن حصد أصوات ولاية هامبشير، أيضًا، فيما حصد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أصوات ولايتي إنديانا وتينيسي.
ووفقًا للوكالة، فإن ترامب حصد حتى الآن 22 صوتًا داخل المجمع الانتخابي من أصل 270 صوتًا للفوز بالانتخابات، فيما حصل بايدن حتى تلك اللحظة على 7 أصوات.
ومن المتوقع أن يحصد بايدن 306 أصوات وهو أعلى بكثير من الرقم المطلوب للفوز، وذلك وفقًا لنتائج الانتخابات التي اعتمدتها الولايات الأمريكية.
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