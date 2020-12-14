مجلس النواب الليبي يستأنف جلسته الرسمية بمقره الدستوري في بنغازي

استأنف مجلس النواب الليبي جلسته الرسمية بمقره الدستوري في مدينة بنغازي برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وبحضور النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور أحميد حومة.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق - في تصريح أوردته بوابة الوسط الليبية اليوم /الاثنين/ - إن جدول أعمال الجلسة تضمن في البند الأول تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب والبند الثاني مناقشة مشروع قانون زيادة مرتبات المتقاعدين والبند الثالث مناقشة التقرير المقدم من رئيس لجنة الأزمة بخصوص أزمات توزيع الوقود في منطقة الجنوب بالإضافة إلى ما يستجد من أعمال.
وأوضح بليحق أنه تم الاتفاق خلال الجلسة وبإجماع الحاضرين على إحالة تعديل اللائحة لمجلس النواب ومشروع قانون زيادة مرتبات المتقاعدين إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس.
وأضاف: "وفيما يخص التقرير المقدم من رئيس لجنة الأزمة بخصوص أزمة توزيع الوقود في منطقة الجنوب تم الاتفاق على تشكيل لجنة تحقيق برئاسة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب الدكتور رمضان شمبش وعضوية كلٍّ من أعضاء المجلس يوسف إبراهيم العقوري وطارق الجروشي وعبدالمنعم جمعة ومحمد الفيرس".
وتابع بليحق أنه تم الاتفاق أيضا على تشكيل لجنة لتقديم رؤية لتعديل سعر الصرف والإيعاز للأجهزة الرقابية لتحمل مسؤوليتها في متابعة السلطة التنفيذية، كما تم الاتفاق على تجديد الدعوة للنواب لحضور جلسات مجلس النواب في مقره الدستوري ببنغازي، بالإضافة إلى إدراج قوانين السلك الدبلوماسي وقانون الجرائم الاقتصادية وقانون الضمان الاجتماعي في جدول الأعمال.
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