إصابة شخصين في إطلاق نار داخل فندق بأتلانتا

أصيب شخصان في إطلاق نار على حفل أقيم في فندق في أتلانتا، جورجيا، وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إطلاق النار في فندق انتركونتيننتال، قبالة طريق بيتش تري، في غضون أسابيع.

في الحادث الأخير، تم تنبيه ضابط شرطة خارج الخدمة في أتلانتا يعمل في الفندق إلى اندلاع شجار في حوالي الساعة 11: 50 مساءً.

وتعتقد الشرطة الامريكية أن إحدى المجموعات كانت تقيم حفلة في الفندق، عندما دخل رجل وبدأ يتحدث إلى امرأتين من الحضور، حسبما ذكرت موقع "ايه لايف" المحلي. ثم اندلعت شجار وسحب الرجل مسدسًا وأطلق النار مرتين قبل أن يتم إخضاعه من قبل الآخرين في الحفلة واحتجازه حتى وصول الشرطة لاحتجازه. وتم نقل الضحيتين - اللتين حددتهما قناة WSB-TV على أنهما مارك نيس، 39 عامًا ، وديفيد ويليامز البالغ من العمر 29 عامًا، 28 عامًا - إلى المستشفى وقيل إنهما في حالة مستقرة.

وتم الاتصال بإدارة شرطة أتلانتا للحصول على تحديث بشأن التحقيق.