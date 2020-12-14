رسالة من البرلمان العربي للسودان بعد رفعه من قائمة الإرهاب

هنَّأ عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي رئيس وحكومة وبرلمان وشعب السودان الشقيق بتنفيذ قرار رفع اسم جمهورية السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ابتداءً من اليوم الإثنين، مُرحِبًا بهذه الخطوة التاريخية التي ستضع حدًا لمعاناة الشعب السوداني جراء سنوات طويلة من العزلة السياسية والاقتصادية.

وأكد رئيس البرلمان العربي على ثقته التامة في أن هذه الخطوة الهامة ستفتح المجال واسعًا أمام عودة السودان المستحقة إلى مكانه الطبيعي في المجتمع الدولي والاضطلاع بدوره الفاعل على الساحتين العربية والأفريقية، كما ستعزز من فرص نجاح الفترة الانتقالية التي يمر بها السودان، فضلًا عن مساعدته على التفاعل مع النظام المالي والمصرفي العالمي وجذب الاستثمارات الإقليمية والدولية، بما ينعكس على تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية بالبلاد.

وثمّن رئيس البرلمان العربي الجهود المقدرة التي بذلتها الحكومة السودانية ومساعيها المخلصة من أجل تنفيذ هذه الخطوة، داعيًا الدول العربية ودول العالم إلى الانفتاح الكامل في علاقاتها مع جمهورية السودان، وتعزيز هذه العلاقات على كافة المستويات، بما يصب في صالح تعزيز الأمن والاستقرار على أراضيها.

ونوه عادل العسومي إلى أن البرلمان العربي كان في طليعة المؤسسات العربية التي بذلت دورًا ملموسًا من أجل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وشكَّل لجنة لهذا الغرض لدعم طلب رفع اسم السودان من هذه القائمة، فضلًا عن مخاطبة المسئولين المعنيين في الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن.

وجدًّد رئيس البرلمان العربي التأكيد على الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن الدعم التام والمتواصل لكل ما يسهم في تعزيز أمن السودان واستقراره، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب السوداني نحو السلام والتنمية والازدهار.