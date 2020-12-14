ممرضة تتلقى أول جرعة لقاح كورونا في أمريكا .. فيديو

أصبحت ممرضة الرعاية المركزة التي شاركت في علاج مرضى فيروس كورونا في مدينة نيويورك الأمريكية المتضررة، بشدة أول شخص في الولايات المتحدة يتلقى لقاح كورونا من إنتاج "فايزر - بيوإنتك" بعد منحه التصريح من قبل هيئة الغذاء والدواء الامريكية، يوم الاثنين كجزء من حملة لتلقيح العاملين في الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، صفق المتفرجون بعد أن أعطى الطبيب الممرضة المسجلة ساندرا ليندساي الحقنة في مركز لونج آيلاند اليهودي الطبي في كوينز.

وقالت ليندسي بعد عملية الحقن التي بثها مكتب حاكم نيويورك أندرو كومو "أشعر بالأمل اليوم. أشعر بأنني مرتاحة".

وقال كومو الذي كان يشاهد حقن الممرضة عن بعد إنها أول جرعة تقدم في إطار جهود الولاية في حملة التلقيح. وقال إن العاملين بقطاع الرعاية الصحية في المنشآت الأخرى في المدينة وخارجها سيتلقون الجرعات يوم الاثنين.

وقالل كومو:"هذا هو الضوء في نهاية النفق، لكنه نفق طويل".

يبدأ عمال المستشفيات في جميع أنحاء الولايات المتحدة تفريغ قوارير مجمدة من لقاح فايزر اليوم الاثنين.