ترامب يتحدث عن موعد تلقيه "لقاح كورونا"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الأحد، أنه أوقف توجيها إداريا كان يقضي بمنح موظفي البيت الأبيض لقاح كورونا "كأولوية"، مشيرا إلى أنه سيتلقى اللقاح في وقت مناسب.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "يجب أن يتلقى موظفو البيت الأبيض لقاح كورونا في وقت لاحق ما لم يكن ذلك ضروريا.. لقد طلبت إجراء هذا التعديل".

وتابع: "ليس من المقرر أن أتلقى اللقاح حاليا، لكنني أتطلع إلى القيام بذلك في الوقت المناسب. شكرا!"

وذكر موقع "أكسيوس" أنه من المهم أن يعزز ترامب ثقة الأميركيين في اللقاح، "خاصة وأن مستويات ثقة الأميركيين في المؤسسات وصلت إلى مستويات متدنية".

ويقول خبراء الصحة إنه للوصول إلى ما يعرف "بمناعة القطيع" في الولايات المتحدة، والتي ستوقف عدوى الفيروس، تحتاج البلاد لتطعيم نحو 75 بالمئة أو 80 بالمئة من السكان،

ويأمل كبير مستشاري عملية "وارب سبيد"، منصف السلاوي، بلوغ هذه النسبة بين شهري مايو ويونيو المقبلين.

وبدأت الولايات المتحدة، الاثنين، أكبر وأصعب مشروع لتوزيع اللقاح على الإطلاق في تاريخ البلاد، ويتعلق الأمر بلقاح شركة "فايزر".

وتأتي اللحظة التي طال انتظارها مع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في أميركا.